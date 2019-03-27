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Kurumsal Haberler

Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Duygu Yener   | 27.03.2019
Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, 28 Mart Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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