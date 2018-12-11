'Saadet teyze'nin tercihi 'Mehmetçik'ten ilk iftar' oldu

Sakarya'da bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle tanınan Saadet Benli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.

Fotoğraf: AA/Uğur Subaşı

SAKARYA

Sakarya'da bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle hafızalara kazınan Saadet Benli, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden 66 yaşındaki Saadet teyze, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğraftan yana kullanan Saadet teyze, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Rüyamda görsem inanmazdım"

Saadet Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getiren Saadet teyze, "Allah razı olsun sizlerden. Onları rüyamda görsem inanmazdım, çok güzel. Elinize sağlık. Hele Mehmetçik, onlara zaten bayılıyorum. Ali Dede'yi görünce içim yandı, öyle şeylere çok üzülüyorum. Bir de o kadın karateciler çok hoşuma gitti. Kadınlara neler yapılıyor, görüyoruz. İçimizde öyle kuvvetli kadınlar olsun istiyorum." diye konuştu.

Sakarya'da bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle tanınan Saadet Benli, Anadolu Ajansı'nın haberinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla geçen yıl en büyük hayali olan kutsal topraklara gitmiş, umre vazifesini yerine getirmişti.

Muhabir: Onur Orhan