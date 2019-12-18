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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir   | 18.12.2019
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Karamollaoğlu, foto muhabirlerin işinin çok zor ve özel beceri gerektirdiğini söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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