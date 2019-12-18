Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını seçti.
Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Karamollaoğlu, foto muhabirlerin işinin çok zor ve özel beceri gerektirdiğini söyledi.
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