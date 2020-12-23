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Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'Kabe'de koronavirüs sessizliği'ni seçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir   | 23.12.2020
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'Kabe'de koronavirüs sessizliği'ni seçti Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını oylayan Karamollaoğlu, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını seçti.

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