Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
110,785.40
Altın
1,476.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını ziyaret etti.

İsa Toprak   | 19.12.2019
RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Erçin Top/AA

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) iş birliği içinde olduğu kurumları tanımaya yönelik program çerçevesinde kurumda yeni göreve başlayan memur ve çalışanlar Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Ajansın Genel Müdürlük binasında AA Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Cüneyt Can tarafından ağırlanan RTÜK çalışanlarına AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra uluslararası yapılanması, işleyişi hakkında bilgi verildi.

Can, AA'nın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu, şu an Türkçe dahil 13 dilde hizmet vererek dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını anlattı.

Ajansın yurt dışında 35 ülke ve 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilcisi bulunduğunu ve 76 ülkeden abonelere hizmet ettiğini aktaran Can, soruları da yanıtladı.

Ziyaretçilere, AA'nın hazırladığı "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı ile yıllık hediye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti

RTÜK’te yeni göreve başlayanlar AA'yı ziyaret etti

'Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresi 2 saat 13 dakika'

Ordu Valisi Yavuz 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' fotoğrafını seçti

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu
Milli atıcı Çağla Baş'ın tercihi 'Yapraklar arasında' oldu

Milli atıcı Çağla Baş'ın tercihi 'Yapraklar arasında' oldu
Oyuncu Ahmet Yenilmez'in tercihi 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' oldu

Oyuncu Ahmet Yenilmez'in tercihi 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' oldu