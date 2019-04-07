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Kurumsal Haberler

RTÜK Başkanı Şahin: Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacak

RTÜK Başkanı Şahin, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Merve Yıldızalp   | 07.04.2019
RTÜK Başkanı Şahin: Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacak

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'dan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Bir dönem Genel Müdür Yardımcılığını da üstlendiğim Anadolu Ajansı, ülkemizin dünyadaki sesidir. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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