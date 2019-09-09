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Kurumsal Haberler

RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Emin İleri   | 09.09.2019
RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti

İstanbul

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Şahin'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Ebubekir Şahin, görüşmede RTÜK Başkanlığında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazancı da 13 dilde yayın yapan AA'nın dünya ve Türkiye'deki ofisleriyle haber çalışmaları konusunda bilgi aktardı.

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