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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, haber kategorisinde 'Orantısız güç' başlıklı fotoğraf için oy kullandı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Harun Kutbe   | 31.12.2021
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, haber kategorisinde 'Orantısız güç' başlıklı fotoğraf için oy kullandı

Ankara

İbrahim Uslu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Uslu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Uslu'nun tercihi, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafı oldu.

Uslu, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından açıklama yapan İbrahim Uslu, AA foto muhabirlerine ve tüm AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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