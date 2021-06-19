Reuters muhabiri Goran Tomasevic, Istanbul Photo Awards'ı 'üstün nitelikli yarışma' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"in jüri üyesi Goran Tomasevic, "üstün nitelikli yarışmanın" bir parçası olmaktan "onur duyduğunu" söyledi.
İstanbul
Yarışmanın jürisinde yer alan Reuters'ın tecrübeli foto muhabiri Goran Tomasevic, "Bu, harika ve çok kaliteli bir yarışma. Kesinlikle çok sevdim ve bu yıl jüri üyesi olmaktan onur duyuyorum." dedi.
Herkesi yarışmaya başvurmaya davet eden Tomasevic, "Jüri olmadığım sene ben de başvurmalıyım. Rekabet etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.
Tomasevic, "Herkes, özellikle böyle hassas ve şanslı tek karelere sahip olanlar başvurmalı. Herkesi Istanbul Photo Awards’ın tüm kategorilerine başvurması için teşvik ediyorum, birçok meslektaşıma gelecek yıl bu ödülü almalarını söylüyorum." diye konuştu.
"Üstün nitelikli yarışma" olarak nitelendirdiği Istanbul Photo Awards'da ilk kez jüri üyeliği yapan Tomasevic, jüri üyeleri hakkındaki izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:
"Jüride tanıdığım bazı insanlar ve daha önce tanışmadığım insanlar da vardı ama biz hızlı uyum sağladık. Hatta bazı konularda hemfikir olmadığımız halde herkes rahat, destekleyici ve olumlu davrandı. Bu sebeple en iyi olduğuna inandığımız sonuca ulaşmak kolaydı. Tüm jüri üyeleri gerçekten etkileyiciydi ve gerçekten keyif aldım. Bir profesyonel olarak kendi kararımla katkıda bulunmak benim için kolaydı çünkü herkes harika bir iş çıkardı."
Yarışmanın yedinci yılında gönderilen fotoğrafların kalitesinden övgüyle bahseden Tomasevic, muhteşem çalışmalar gördüğünü belirtirken herkese ödül vermenin mümkün olmadığını ve bunun, bu yüzden bir yarışma olduğunu ifade ederek "Sadece şunu söylemek istiyorum; eğer biri ödül alamadıysa, hayal kırıklığına uğramamalı çünkü gerçekten çok ama çok iyi işler var. Karar vermek bizim için gerçekten zor oldu." değerlendirmesini yaptı.
Bir yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yarışma jürisi, fotoğrafları Anadolu Ajansı ekibinin özel geliştirdiği çevrim içi platform aracılığıyla değerlendirip seçme fırsatı buldu.
Yan yana oturarak resimleri değerlendiren kişileri, salgın nedeniyle görememenin "sinir bozucu" olduğunu ifade eden Tomasevic, yarışmanın ilk anından itibaren her şeyin mükemmel, basit ve açık, fotoğrafları takip etmenin kolay olduğunu ve hiçbir sorun yaşamadığını vurguladı.
Jüri üyesi, "Anne Sevgisi (Mom Love)" adlı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülünü alan Bangladeşli fotoğrafçı Muhammed Shajahan'ı tebrik etti.
Goran Tomasevic, "Bazı fotoğraflar neden en iyisidir ya da onları neden sevdiğimizi tarif etmek ve açıklamak benim için her zaman zor olmuştur. Zor, çünkü sadece göze çarpıyorlar ve bir yarışmada bakıp değerlendirdiğinizde parlıyorlar hatta bu benim resimlerim veya başkalarının resimleri olabilir." diyerek meslektaşının çok iyi bir iş çıkardığını belirtti.
Tomasevic, "Anne Sevgisi" adlı çalışmayı sevme nedenlerinden birinin, belirsiz arka planına ve siyah beyaz olmasına rağmen "Virüs ve her şeyle yaşadığımız zamanın bu olduğunu anlatan duygusal bir resimdi ve benim için bundan daha açık olamazdı." ifadesini kullandı.
Shajahan'ın fotoğrafı hakkında konuşan Tomasevic, "Bildiğiniz gibi resim sadece parlıyor ve bu mükemmel. Güzel oluşturulmuş bu (kare) yüzünüze vuruyor." dedi.
Tomasevic, fotoğraflar arasında seçim yaparken belirli bir kriteri olmadığını ve teknik açıdan kusurları olan fotoğrafların hala iyi olabileceğini vurguladı ve "Geçmişte bazen birkaç fotoğrafı beğenirdim. Teknik olarak mükemmel değillerdi ama yine de iyiydiler. Öyleyse mükemmel. İyi resimlere gelince, onları tarif etmene gerek yoktur. Onları ya hemen görürsün ya da görmezsin.” değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerinin ilk yıllarına değinen Tomasevic, "Savaş benim ülkemi ben çok gençken vurdu. Yani (mesleki anlamda) bu yöne gitmekten başka bir seçenek yoktu. Ne yazık ki böyle oldu, keşke (savaş) burada hiç yaşanmasaydı." dedi.
Geçmişten bugüne foto muhabirliğini değerlendiren Tomasevic, teknolojik gelişmelerle birlikte sektörün nasıl daha talepkar hale geldiğini şu ifadelerle anlattı:
"Reuters'e başladığımda ve 90’larda serbest haberci (freelancer) olarak devam ettiğimde çektiğim ilk fotoğrafları otel odasında basıp daktiloyla haber metnini yazar ve haber başına bir, iki veya en fazla üç tane fotoğraf gönderirdik ancak tarayıcı ve dizüstü bilgisayarları almaya başladığımızda daha fazlasını kayda geçirmemiz gerekecekti."
Tüm kategori kazananlarını tebrik eden Tomasevic, fotoğraf çekerken tek ve seri çalışmanın zorluklarına dikkati çekerek en iyi profesyoneller tarafından tek bir fotoğrafla, tüm hikayeyi ve daha fazlasının nasıl söyleyebileceği konusunda eğitildiğini ve tek kare çalışmanın en zoru olduğuna inandığını ifade etti.
Tomasevic, 90’larda iki fotoğraf gönderdikleri günlere atıfta bulunarak, biri ön sayfa için yatay ve diğeri iç sayfadaki makale için geniş olmak üzere iki fotoğrafla o dönem dünyanın en büyük olaylarını anlatmak durumunda kaldıklarını aktardı.
Fotoğrafın taşıdığı mesajın önemine dikkati çeken Tomasevic, fotoğrafların güzel olmaları hikayeyi anlattığı anlamına gelmeyebileceği ve hikayenin nasıl sunulacağının işin zor kısmı olduğunu dile getirdi.
Her iki (tek ve seri) çalışmanın da zorlayıcı olduğuna inandığını belirten Tomasevic, kendisinin tek çekimlerde zorlandığı ama seri hikayelerin de hiç kolay olmadığı yorumunu yaptı.
Bu şekilde gördüğünün ve eğitildiğinin altını çizen deneyimli foto muhabiri, yeni nesil teknolojiyle artık çok fazla görseller içeren çalışmalara başlamanın gerektiğini ve bunun bambaşka bir dinamik olduğunu söyledi.
Öte yandan Tomasevic, akıllı telefonlardaki kameraların geliştirilmesinden ve yaygın kullanımından memnun olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Bugünün telefon ve tablet dünyasına gerçekten inanıyorum, insanlar gazetelerden daha çok resimlere bakıp inceliyor. Bu sebeple, fotoğrafın her zamankinden daha önemli olduğunu söylüyorum."
Fotoğrafçılığın insanlar üzerinde geçmişe göre daha fazla etkisi olduğunu belirten jüri üyesi Tomasevic, fotoğrafçılığın hiç olmadığı kadar önemli olduğunun altını çizdi.
Foto muhabirlerinin video çekmesini talep eden işverenleri eleştiren Tomasevic, insanları aynı anda hem video hem de fotoğraf çekmeye zorlamanın fotoğrafçılığı öldürdüğüne inandığını ama aynı zamanda içinde yaşadığımız zamanın böyle olduğunu anladığını dile getirdi.
Tomasevic, "Özellikle haber fotoğrafçılığında bazı özel anlar vardır ki onları kaçırırsanız asla geri gelmezler. Hatırlanacak bir fotoğrafa sahip olmak istiyorsanız, işinize odaklanmanız ve çok çalışmanız gerekir." dedi.
Anadolu Ajansı takipçilerine, foto muhabirliğinin bazı sorumluluklarla birlikte zorlukları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Tomasevic, deneyimli bir foto muhabiri olarak karşılaştığı en zorlu anları anlattı.
Tomasevic, sayısız anısı olduğunu ancak bunlardan birinin 2003 yılında Irak’ta bazı meslektaşlarının Amerikan ordusu tarafından yanlışlıkla öldürülüp yaralanması olduğunu ifade etti.
Tomasevic, "Acı bir şekilde, bazen bu tür şeyler oluyor ve bu, kariyerimin belki de en çarpıcı ya da en zor anıydı. İyi bir arkadaşımı ve meslektaşlarımı kaybettim." diyerek sahada yaşadığı sıkıntıları aktardı.
İyi fotoğrafçılık yapmakla hayatta kalmak için mücadele etmek arasındaki ince çizginin nerede olduğunu düşündüğünü paylaşan Tomasevic, bu yüzden gittikleri her görevde ve sonrasında arkadaşlarının yanına döndüklerinde hep biraz hüzün ve mutluluk olduğunu ifade etti.
Tecrübe ettiği diğer bir zorluktan bahseden Tomasevic, 1999 yılında Kosova’da yaşanan çatışmaları kendi bakış açısıyla sunduğunu, çünkü o dönemde bölgeden olduğu için herkes tarafından yargılandığını ve bu sebeple o dönem çektiği fotoğraflarının gayet başarılı olduğunu gururla söyleyebileceğini aktardı.
Tomasevic, “Bu, işin zorluğu. Çatışma bölgelerine seyahat etmek zor ama bu hikayeler evinizdeyse bu en zorudur ve en çok o acıtıyor.” dedi.
Kovid-19 salgınına rağmen yarışmaya gönderilen fotoğraf çeşitliliğinin "süper" olarak tanımlayan jüri üyesi, bu zorlu dönemde ortaya koydukları "harika" çalışmalar için dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarını tebrik etti.
Bir yılı aşkın süredir salgınla mücadele edildiği için neden bu kadar fazla Kovid-19 fotoğrafı olduğunu anladığını belirten Tomasevic, diğer konularda da harika çalışmaların olduğunu dile getirdi.
Deneyimli foto muhabiri, kendini geliştirmek isteyen fotoğrafçılara herkesten daha çok çalışmalarını tavsiye etti ve "Herkesten daha erken uyanıp sahada herkesten fazla kalıyorum. Yetenekli olmak yetmez. Ben sıkı çalışmaya inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Otuz yıllık saha deneyimine rağmen hala tutkulu bir fotoğrafçı olduğunu kaydeden Tomasevic, daha çok fotoğraf çekmek için sahaya dönmek istediğini ve iyi hikayelerle buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.
"Istanbul Photo Awards 2021" jürisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve ödüllü fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.