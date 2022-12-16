Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Yılın Fotoğrafları"nda "Masumiyet" fotoğrafını seçti
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ankara
Küle, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" fotoğrafını seçen Küle, "Mehmetçik sayesinde buralarda rahat yaşıyoruz." dedi.
Küle, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy vererek, "Kıyamı dünyaya örnek olsun." ifadesini kullandı.
Spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Küle, Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu olduğu için bu kareyi seçtiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.