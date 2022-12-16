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Kurumsal Haberler

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Yılın Fotoğrafları"nda "Masumiyet" fotoğrafını seçti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 16.12.2022
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Yılın Fotoğrafları"nda "Masumiyet" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Küle, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" fotoğrafını seçen Küle, "Mehmetçik sayesinde buralarda rahat yaşıyoruz." dedi.

Küle, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy vererek, "Kıyamı dünyaya örnek olsun." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Küle, Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu olduğu için bu kareyi seçtiğini söyledi.

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