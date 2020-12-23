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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Prof. Dr. Ümit Meriç'in tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Prof. Dr. Ümit Meriç, "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Salih Şeref   | 23.12.2020
Prof. Dr. Ümit Meriç'in tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk' oldu

İstanbul

Prof. Dr. Ümit Meriç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ümit Meriç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Meriç, "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" ve "spor" kategorisinde Erçin Ertürk''ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Tır dorsesinde umuda yolculuk

Göç temasına ilişkin oy kullandığı fotoğrafı değerlendiren Meriç, "Her gün 1 milyon insan köylerden şehirlere göç ediyor ama bu göç onlardan değil. Bu göç mazinin terki istikbalin umudu arasına kurulmuş olan bir halka. Gittikleri yerde umduklarını bulabileceklerini zanneden insanların, sükutu hayalini ifade ettiği için bir inkisarın hikayesi olarak bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.


Büyük Çamlıca Camisi ile hilal

Ümit Meriç, "yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayarak, "Kubbelerdeki intizamın ortasında günümüzde yaşayan Müslümanların kurmuş oldukları düzen ve geleceğimizle geçmişimiz arasındaki irtibatı kuran bir altın halka olarak gözümde canlandığı için tercih ettim." ifadesini kullandı.


Evde antrenman

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise bedenimize saygı mottosundan hareket edildiğini dile getiren Meriç, "Çekirdekten başlayarak çocuğun babasının yaptığı sporu takip etmesi ileride kendisinin de bedenine bir saygı abidesi olarak yaşayacağının işareti olduğu için bu fotoğrafı çok sevdim." diye konuştu.

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