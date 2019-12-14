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Kurumsal Haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Bayram   | 14.12.2019
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu Fotoğraf: İbrahim Kahrıman / AA

Manisa

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa'ya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA muhabir ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ortaylı, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı karelerini seçti.


Teröre başörtülü yanıt

Ortaylı, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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