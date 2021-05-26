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Kurumsal Haberler

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti

26.05.2021
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Büyükelçi Leitao’yu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Leitao’yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyüklelçi Leitao da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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