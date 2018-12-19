Pişmaniye ustalarının oyu 'Burseya Dağı'na Türk Bayrağı'na

KOCAELİ

Kocaeli'nin tescilli lezzeti pişmaniye ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İzmit'teki pişmaniye tesisinde çalışan ustalar, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğraflarını inceledi.

Yaklaşık 30 yıldır pişmaniye yapan Özkan Temel, "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Gürcistanlı pişmaniye ustası Giorgi Diasamidze de tercihini "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" ile Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Diasamidze, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, bu yüzden seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Suriyeli ustanın oyu "Gazze" fotoğrafına

"Haber" kategorisinde Mustafa Hossona'nın "Gazze'ye hava saldırısı" başlıklı fotoğrafını oylayan Suriyeli pişmaniye ustası Hazım Dırı, "Bizim yaşadıklarımız gibi. Bizim orada da aynısı oldu. O yüzden oy verdim." dedi.

Esed'in zulmünden kaçarak 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Dırı, "Hama'da yaşıyordum. Esed bizi öldürmeye kalkınca Türkiye'ye geldik. İlk ben geldim ağabeyimle. Ondan sonra tüm ailem geldi. Şu anda burada yaşıyoruz. Suriye'de öğrenciydim. Esed, silah zoruyla bizi askere çağırınca kaçtım. Gidersem ağabeyimi, arkadaşlarımı öldürmeye zorlayacaktı, o yüzden kaçtım." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisindeki tercihi İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Dırı, "spor" kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" isimli fotoğrafına oy verdi.

Muhabir: Şahin Oktay