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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Paralimpik milli atıcı Karagöl "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yüzücü" fotoğrafını seçti

Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayati Akçay   | 22.12.2022
Paralimpik milli atıcı Karagöl "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yüzücü" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda oylamaya katılan Karagöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Yüzücü

Karagöl, daha sonra haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.


TOGG’un ilk yolculuğu

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda "Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğraflarını seçen Karagöl, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.


İdlib'de kar

Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Karagöl, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Her fotoğraf birbirinden güzel ve anlamlı. Milli sporculara bu oylamada da yer verildiği için Anadolu Ajansı ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

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