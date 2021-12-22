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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayati Akçay   | 22.12.2021
Paralimpik milli atıcı Çağla Baş 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" başlıklı fotoğraflarını seçen Baş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı AA çalışanlarını kutladı.

Anadolu Ajansının her zaman engelli sporunun yanında olduğunu ifade eden Çağla, bu ilginin sporcu başarılarına da katkı sağladığını kaydetti.

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