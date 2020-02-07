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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Kurumsal Haberler

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

07.02.2020
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret

Ankara

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Peralta ve Palacios'u, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu karşıladı.

Kazancı, Peralta'yı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenol Kazancı, daha sonra Peralta'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Peralta da AA haberlerinin Türkiye ve Paraguay ilişkilerine katkıda bulunduğunu belirterek teşekkür etti. 

Görüşmede ayrıca ülkelerin haber ajansları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

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