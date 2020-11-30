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Kurumsal Haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Muhammet Tarhan   | 30.11.2020
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu. 

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Cammu Keşmir'deki gelişmeler değerlendirildi.

Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'deki gelişmeler ve Pakistan'daki terör saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

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