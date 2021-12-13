Dolar
13.80
Euro
15.57
Altın
1,787.34
ETH/USDT
3,804.00
BTC/USDT
47,217.00
BIST 100
2,101.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi 'Aç kalan minik yürekler'i seçti

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, haber kategorisinde oyunu "Aç kalan minik yürekler" fotoğrafı için kullandı.

Mustafa Deveci   | 13.12.2021
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi 'Aç kalan minik yürekler'i seçti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getiren Gazi, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar her daim fevkalade olmuştur. Aralarından nasıl seçim yapacağımı bilemedim, çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Haber kategorisinde Gazi, Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle başkent Sana'daki Al Sabeen Hastanesi'nde tedavi gören çocuk ile annesini gösteren Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun Peşinde" fotoğrafını seçen Gazi, yaşam kategorisinde ise tercihini Behçet Alkan'ın, "Vinçle gökyüzüne" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor

Benzer haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi 'Aç kalan minik yürekler'i seçti

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi 'Aç kalan minik yürekler'i seçti

Ardahan'da öğretmenlerin favori AA fotoğrafı 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Toure'nin tercihi 'Oranısız güç' oldu

TİKA Başkanı Kayalar oyunu "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı için kullandı

TİKA Başkanı Kayalar oyunu "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı için kullandı
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'
Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı