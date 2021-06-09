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Kurumsal Haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burak Bir   | 09.06.2021
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Gazi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Gazi'ye, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansının dünyaya haberleri bizzat yaşandığı yerden verdiğinin altını çizen Karagöz, AA'nın "haberin en güvenilir kaynağı" olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Büyükelçi Gazi de iki ülke ilişkilerini geliştirmenin önemine dikkati çekerek bunda medyanın ve özellikle de Anadolu Ajansının oynadığı rolün önemine işaret etti.

Türkiye'de görev yaptığı yaklaşık 4 yıl boyunca Anadolu Ajansının gelişimini izleme olanağı bulduğunu ifade eden Gazi, Pakistan halkının AA'nın yayınlarından memnun olduğunu belirtti.

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın haber stratejisi, hedefleri ve faaliyetleri hakkında detaylı sunum yaparak dünyanın önde gelen medya kuruluşlarınca kullanılan, AA foto muhabirlerinin imzasını taşıyan fotoğraflardan örnekler paylaştı.

Karagöz ve Gazi, görüşmenin sonunda birbirlerine sembolik hediyeler verdi.

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