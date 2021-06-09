Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Ankara
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Gazi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyüklelçi Gazi de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.