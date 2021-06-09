Euro
10.47
Dolar
8.59
BIST 100
1,450.68
Altın
1,891.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılıyor
logo
Kurumsal Haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

09.06.2021
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Gazi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyüklelçi Gazi de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi
AB, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin korunması gerektiği görüşünde
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un ilk Türkiye ziyareti, ilişkilerde yeni dönemin habercisi olarak görülüyor

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenler geri gönderilecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i evinde ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i evinde ziyaret etti