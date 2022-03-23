Pakistan’ın Milli Günü Ankara’da kutlandı
Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde Milli Gün kutlaması dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi.
Ankara
Büyükelçilik konutunda, Milli Gün kutlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Büyükelçi Sirus Seccad Gazi'nin Pakistan Milli Marşı eşliğinde ülkesinin bayrağını göndere çekmesinin ardından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.
Etkinlikte, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han'ın mesajlarının okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Gazi, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük çaplı en son etkinliğin 2019’da yapıldığını anımsatarak, "Pakistan konutunda Pakistan Milli Günü'nü sizinle birlikte anmak ve kutlamak bizim için hakikaten büyük bir ayrıcalık." dedi.
Büyükelçi Gazi, Pakistanlılara ülkelerinin birliği, gücü, başarısı ve refahı için birlikte çalışma çağrısı yaptı.
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Konuşmanın ardından konuklara Pakistan mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.
Etkinliğe Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.