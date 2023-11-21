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Kurumsal Haberler

Pakistan basın heyeti, AA'yı ziyaret etti

Pakistan basın heyeti ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Pakistan basın heyeti, AA'yı ziyaret etti

Ankara

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ve beraberindeki basın heyetini, AA Genel Müdürlüğünde ağırladı.

Burada konuşan Özhan, heyete, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek toplantının taraflara faydalı olmasını diledi.

AA'nın dünya genelinde çok sayıda muhabire ve dünyadaki önemli noktalarda 39 ofise sahip olduğunun altını çizen Özhan, ajansın 13 farklı dilde yayın yaptığını vurguladı.

Özhan, AA'nın, çevre sorunlarıyla ilgili içerikler için "Yeşilhat", dünyada görülen ayrımcılık olayları için "Ayrımcılık Hattı" ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için "Teyit Hattı"nı kurduğunu kaydetti.

AA'nın, 2022'de "AA Çevre Forumu" nu düzenlediğine işaret eden Özhan, bu foruma dünya genelinden medya temsilcilerinin katıldığına dikkati çekti.

Özhan, AA Akademi'nin gazeteciler için çok sayıda eğitim düzenlediğini belirterek bu eğitimlere birçok Pakistanlı gazetecinin de katıldığını söyledi.

Büyükelçi Cüneyd de Özhan'a, misafirperverliği için teşekkür etti.

Özhan, ayrıca heyete, AA'nın tarihi ile faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı ve heyetin sorularını yanıtladı.

Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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