Özel öğrenciler tercihi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' oldu
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
Tekirdağ
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları öğretmenlerinin anlatımıyla inceleyen öğrenciler, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Sarıkamış şehitleri anısına
Özel öğrenciler, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçen öğrenciler, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy kullandı.
Millilerden asker selamı
ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, öğrencilerin oylamaya katıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.
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