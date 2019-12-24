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Kurumsal Haberler, Yaşam, Yılın Fotoğrafları 2019

Özel öğrenciler tercihi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' oldu

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Mesut Karaduman   | 24.12.2019
Özel öğrenciler tercihi 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor' oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman /AA

Tekirdağ

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları öğretmenlerinin anlatımıyla inceleyen öğrenciler, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Sarıkamış şehitleri anısına

Özel öğrenciler, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Trabzon'da çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçen öğrenciler, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy kullandı.


Millilerden asker selamı

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, öğrencilerin oylamaya katıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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