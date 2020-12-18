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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Özel milli halterci Nazmiye Muratlı'nın tercii 'Lastiklerden voleybol sahası’ oldu

Çalışmalarını Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürdüren milli sporcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Erdal Türkoğlu   | 18.12.2020
Özel milli halterci Nazmiye Muratlı'nın tercii 'Lastiklerden voleybol sahası’ oldu

Hatay

Özel milli Halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalışmalarını Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürdüren milli sporcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafı seçen Muratlı, "spor" kategorisinde Fecri Barlık‘ın "Lastiklerden voleybol sahası’’ ve "haber" kategorisinde ise Arif Hüdevardi Yaman’ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.

Milli halterci, fotoğraflar arasından en iyisini seçmekte zorlandığını belirterek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.


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