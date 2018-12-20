Özel harekatçıların tercihi 'Mehmetçik'ten ilk iftar' oldu

SİNOP

Sinop Emniyet Müdürlüğünde görev yapan özel harekat polisleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özel Harekat Şubesi Müdürlüğünde görevli polisler, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Polisler haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bazı fotoğrafların kendilerini çok etkilediğini vurgulayan özel harekat polisleri, AA çalışanlarını kutladı.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu