Özbekistan'da iletişim öğrencileri AA standı kurdu
Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) standı kurdu.
Taşkent
Taşkent’te faaliyet gösteren üniversitenin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte aralarında Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar’ın da olduğu bazı ülkelerin diplomatik misyon şefleri de hazır bulundu.
Kutlamalar kapsamında düzenlenen medya festivalinde dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının tanıtıldığı stantlar oluşturuldu. Etkinlikte öğrenciler tarafından AA ve TRT’yi tanıtan standlar kuruldu.
AA standında genel müdürlük binasının büyük fotoğrafı ile AA muhabirlerinin sıcak noktalardaki faaliyetlerinin yansıtıldığı fotoğrafların yanı sıra öğrenciler tarafından hazırlanan AA logolu mikrofonlara yer verildi.
Davetliler, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından kurulan medya kuruluşlarına ait stantları gezerek bilgi aldı.
Büyükelçi Bekar da AA ve TRT stantlarını gezerek öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi, ardından toplu fotoğraf çektirildi.
2018 yılında kurulan Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesinde 4 bine yakın öğrenci eğitim alıyor. 4 fakülte ile 17 bölümün bulunduğu üniversitede Türkçe eğitimi de veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.