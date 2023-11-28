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Kurumsal Haberler

Özbekistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Basın Sözcüsü Sherzod Asadov, Özbekistan Ulusal Kitle Medya Kuruluşlarını Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Allamjonov ve beraberindeki basın heyeti, AA Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tuğba Altun  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Özbekistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Asadov, Allamjonov ve beraberindeki heyeti AAtölye’de ağırladı.

Özhan, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, AA'nın tarihi ile faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

AA'nın dünya genelinde çok sayıda muhabire ve dünyadaki önemli noktalarda 39 ofise sahip olduğunun altını çizen Özhan, ajansın 13 farklı dilde yayın yaptığını vurguladı.

Özhan, AA'nın, çevre sorunlarıyla ilgili içerikler için "Yeşilhat", dünyada görülen ayrımcılık olayları için "Ayrımcılık Hattı" ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için "Teyit Hattı"nı kurduğunu kaydetti.

AA'nın, 2022'de "AA Çevre Forumu" nu düzenlediğine hatırlatan Özhan, bu foruma dünya genelinden medya temsilcilerinin katıldığına dikkati çekti.

Özhan, işitsel habercilik kapsamında faaliyet gösteren Podcast Editörlüğü’nün çalışmalarına ve önemine değinerek, AA’nın fotoğraf ve video portalı Anadolu Images’tan bahsetti.

AA Akademi'nin gazeteciler için çok sayıda eğitim düzenlediğini belirten Özhan, bu eğitimlere dünyadan birçok gazetecinin de katıldığını söyledi.

Toplantının karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ermesinin ardından Özhan, Asadov ve Allamjonov’u makamında ağırladı.

Görüşmenin ardından Asadov, Allamjonov ve heyet AAtölye’deki sergi alanını gezdi.

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