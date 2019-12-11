Oyuncu Gürkan Uygun'un tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri' oldu
Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Halil Halid Bey karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Saraybosna
Türk Film Haftası'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Gürkan Uygun, AA'nın başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek, kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
"Yılın Fotoğrafları" yarışmasına da katılan başarılı oyuncu, "haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafından yana kullandı.
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Uygun, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
Beytullah'ın azmi
Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Uygun, her biri ayrı birer hikayeyi içinde barındıran fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
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