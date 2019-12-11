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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Oyuncu Gürkan Uygun'un tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri' oldu

Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Halil Halid Bey karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayhan Gül   | 11.12.2019
Oyuncu Gürkan Uygun'un tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri' oldu Fotoğraf: Samir Yordamoviç/AA

Saraybosna

Türk Film Haftası'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Gürkan Uygun, AA'nın başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek, kurumun buradaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

"Yılın Fotoğrafları" yarışmasına da katılan başarılı oyuncu, "haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafından yana kullandı.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Uygun, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.


Beytullah'ın azmi

Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Uygun, her biri ayrı birer hikayeyi içinde barındıran fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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