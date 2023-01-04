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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Oyuncu Ahmet Yenilmez'in "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Masalcı nine ve Muciddin amca" oldu

Oyuncu Ahmet Yenilmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Salih Şeref   | 04.01.2023
Oyuncu Ahmet Yenilmez'in "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Masalcı nine ve Muciddin amca" oldu Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Yenilmez, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Masalcı nine ve Muciddin amca

Çevre-yaşamda Diyarbakır'da çocukların hayal güçlerini zenginleştiren öğretmeni anlatan, Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, tercih sebebini "Bir öğretmen sadece öğretmen olmanın ötesinde o mahalledeki gençlerin kahramanı olur, o yüzden çocuklarımız ya öğretmen ya asker olmak isterdi. Bir öğretmenin toplumda ne gibi değişiklikler yapabileceğini gösteren çok güzel bir fotoğraf olmuş." sözleriyle aktardı.


Geride kalan

Haberde Alejandro Martinez'in "Geride kalanlar" adlı fotoğrafı için oy kullanan Ahmet Yenilmez, sporda ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı karesini tercih ederek, "Yaratılmışların en şereflisi olan insanın, eşrefi mahlukat payesiyle şereflendirilmesinin en güzel cevabı niteliğinde olmuş bu fotoğraf." dedi.


Yüzücü

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