Oyuncu Ahmet Yenilmez'in "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Masalcı nine ve Muciddin amca" oldu
Oyuncu Ahmet Yenilmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Yenilmez, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Masalcı nine ve Muciddin amca
Çevre-yaşamda Diyarbakır'da çocukların hayal güçlerini zenginleştiren öğretmeni anlatan, Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, tercih sebebini "Bir öğretmen sadece öğretmen olmanın ötesinde o mahalledeki gençlerin kahramanı olur, o yüzden çocuklarımız ya öğretmen ya asker olmak isterdi. Bir öğretmenin toplumda ne gibi değişiklikler yapabileceğini gösteren çok güzel bir fotoğraf olmuş." sözleriyle aktardı.
Geride kalan
Haberde Alejandro Martinez'in "Geride kalanlar" adlı fotoğrafı için oy kullanan Ahmet Yenilmez, sporda ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı karesini tercih ederek, "Yaratılmışların en şereflisi olan insanın, eşrefi mahlukat payesiyle şereflendirilmesinin en güzel cevabı niteliğinde olmuş bu fotoğraf." dedi.
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Yüzücü