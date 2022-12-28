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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

ÖSYM Başkanı Ersoy "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selma Kasap   | 28.12.2022
ÖSYM Başkanı Ersoy "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Ersoy, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Ersoy, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ersoy, AA muhabirine, oy verdiği fotoğraflara ilişkin değerlendirme yaptı.

Spor kategorisinde, Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında şampiyon olan Türk Milli Takımının fotoğrafına oy verdiğini anlatan Ersoy, "Engellerin hayattaki başarı için engel olmadığını, engel sahibi de olsak birlikte büyük işler başarabileceğimizi ve milli takım olarak şampiyonluğu elde edebileceğimizin göstergesi olduğu için bu fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.


Şampiyonlar

Ersoy, şampiyon futbolculara ayrı ayrı teşekkür etti.

Haber kategorisinde oy verdiği "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafına ilişkin Ersoy, "60 yıllık yarım kalmış bir hikayenin tamamlanması." dedi.

Togg'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile inandığı zaman neleri başarabileceklerini ortaya koyan insanların eseri olduğunu vurgulayan Ersoy, İHA'lar, SİHA'lar ve yerli otomobil ile Türkiye'de nelerin yapılabileceğinin gösterildiğini anlattı. Ersoy, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve ülke genelinde Togg'un yaygın kullanılması dileğinde bulundu.


TOGG’un ilk yolculuğu

Bayram Ali Ersoy, çevre-yaşam kategorisinde oy verdiği ve jandarma ekiplerinin Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağanın kurtarılmasını anlatan "Yangın Müdahalesi" isimli fotoğrafın da en zor anlarda hayvanlara verilen önemi gösterdiğini ifade etti.


Yangın müdahalesi

Ersoy, oylamanın ardından çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Anadolu Ajansının internet sitesine eklenen link üzerinden, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılarak fidan sahibi de oldu.

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