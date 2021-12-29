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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Osman Çakmak AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Engelli basketbolcunun sevinci", "Oğullarının emaneti Atmaca" ve "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafları seçti

Halil İbrahim Avşar   | 29.12.2021
Osman Çakmak AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı

Ankara

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Osman Çakmak, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Çakmak, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını tercih eden Çakmak, haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafını oyladı.

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