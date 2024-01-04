Dolar
29.76
Euro
32.61
Altın
2,044.80
ETH/USDT
2,279.20
BTC/USDT
43,962.00
BIST 100
7,547.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Samsun

Dicle, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

OKA Genel Sekreteri Dicle, seçkideki "Deprem-Umut" kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "209. saat" isimli fotoğrafı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" isimli fotoğrafını seçen Dicle, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için anlaşma imzalayacak
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 47 gündür aranıyor
Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı

Benzer haberler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Haykırış" oldu

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, tercihini "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafı için kullandı

Bilecik Valisi Aygöl'ün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber" kategorisinde favorisi "Gökyüzünde Akrobasi" oldu

Bilecik Valisi Aygöl'ün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber" kategorisinde favorisi "Gökyüzünde Akrobasi" oldu
Giresun Valisi Serdengeçti, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Giresun Valisi Serdengeçti, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet