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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Orman Genel Müdürü Karacabey'in, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Togg'un İlk Yolculuğu" oldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Enes Duran   | 30.12.2022
Orman Genel Müdürü Karacabey'in, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Togg'un İlk Yolculuğu" oldu Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Karacabey, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un İlk Yolculuğu" fotoğrafını seçen Karacabey, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.


Şampiyonlar

Karacabey, "çevre-yaşam" kategorisinde ise tercihini Mustafa Çiftçi'nin "Havadan Müdahale" adlı fotoğrafından yana kullanarak, şunları kaydetti:

"Fotoğrafa konu olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bu yılın en büyük yangınıydı. Bu yangında Türkiye'de ilk defa 'Air Tractor' tipi uçaklar kullanıldı. Bu uçaklardan atılan sıvıya kırmızı rengini veren, suya kattıkları 'retardant' adını verdiğimiz organik, tabiata zarar vermeyen bir madde. Bu suyun buharlaşmasını engelleyerek havada alevleri baskılıyor ve suyun kütle halinde yangının üzerine düşmesini sağlıyor. Çok faydasını gördük. Yer ekiplerimizin işini oldukça kolaylaştırdı. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, etkileyici mesajlar veriyor."


Havadan müdahale

Oylamanın ardından, siteye eklenen link üzerinden Genel Müdürlüğün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına da katılan Karacabey, fidan sahiplendi. Karacabey'in sahiplendiği fidan Yozgat'ta dikilecek.

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