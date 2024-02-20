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Kurumsal Haberler

Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Yangından Kaçarken" fotoğrafını seçti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Yangından Kaçarken" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Karacabey, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" adlı fotoğrafını seçen Karacabey, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafına oy verdi. Karacabey, "Gazze'den fotoğraf seçmek çok zor. Her biri tarifsiz acıyı yansıtıyor. Orada yaşananlar tam bir felaket, bir facia. Kısa sürede inşallah buradaki vahşet son bulur." dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Lefty Damian'ın "Yangından Kaçarken" fotoğrafını seçen Karacabey, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla mücadele eden ülkeler arasındayız. Dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Maalesef 2023'te Yunanistan'da çok büyük yangınlar yaşandı. Biz de yangınların söndürülmesinde yardımda bulunduk."

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğrafını seçen Karacabey, "Spor"da ise tercihini Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" isimli fotoğrafından yana kullandı.

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