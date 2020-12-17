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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Hayati Akçay,Eyüp Elevli   | 17.12.2020
Ordu Valisi Tuncay Sonel'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Sonel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Sonel, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karesine oy verdi.


Vali Sonel, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirterek, her bir karenin birbirinden değerli ve güzel olduğunu söyledi.

Sonel, "Anadolu Ajansı hem ülke içinde hem de ülke dışında yaptığı işler itibarıyla göz bebeğimiz. Çok önemli görevler yapıyorlar. Kurum içerisinde birbirinden değerli muhabir arkadaşlarımız var. Bizim de görev yaptığımız yerlerde geçmişten bugüne yapmış olduğumuz çalışmalarda büyük katkıları var. Bütün AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Vali Sonel, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek, Anadolu Ajansının bundan sonra aynı önemle güçle ve titizlikle görevini sürdürmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan AA Ordu muhabirleri, Vali Sonel'e AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitaplarını takdim etti.



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