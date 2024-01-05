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Kurumsal Haberler

Ordu Valisi Erol'un "Yılın Karesi" tercihi "Şükür"

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eyüp Elevli  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Ordu Valisi Erol'un "Yılın Karesi" tercihi "Şükür" Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Vali Erol, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.


Şükür

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğraflarını oylayan Erol, sporda ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini seçti.


Hayat yolculuğu 

Erol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.


Paris sokakları

Türkiye'de ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karelerine yansıdığını belirten Erol, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.


Çöplük topçuları 


Haykırış

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