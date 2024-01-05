Ordu Valisi Erol'un "Yılın Karesi" tercihi "Şükür"
Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ordu
Vali Erol, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.
Şükür
Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğraflarını oylayan Erol, sporda ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini seçti.
Hayat yolculuğu
Erol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.
Paris sokakları
Türkiye'de ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karelerine yansıdığını belirten Erol, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.
Çöplük topçuları
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Haykırış