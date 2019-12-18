Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Trabzon
AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Güler, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu
AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, çalışanlara başarı temennisinde bulundu.
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