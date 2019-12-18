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Kurumsal Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Meltem Yılmaz   | 18.12.2019
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den "Yılın Fotoğrafları" hakkında bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Güler, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, çalışanlara başarı temennisinde bulundu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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