OANA Genel Kurul Toplantısı Anadolu Ajansı temsilcilerinin katılımıyla İran'da başladı
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) 18. Genel Kurul Toplantısı, uluslararası haber ajanslarının temsilcilerinin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da başladı.
Tahran
Toplantıya Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır ve Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş katıldı.
OANA'ya üye ajansların fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesi ve açılış konuşmalarıyla başlayan program "Medyada Pandemi Kaynaklı Değişimler" başlıklı panelle devam etti.
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda OANA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve ekibi seçilecek.
OANA'nın 2019-2022 dönem başkanlığını yapan Hyeonjun Kim yönetimindeki Güney Kore Yonhap Haber Ajansı, görevini bu yıl seçilecek ülkenin haber ajansına devredecek.
Birliğin üç yılda bir düzenlenen Genel Kurul Toplantısı son olarak 2019 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul’de gerçekleştirilmişti.
İran Haber Ajansının (IRNA) ev sahipliğinde, 35 ülkeden 60 ajansın katıldığı OANA Genel Kurul Toplantısı iki gün sürecek.
OANA nedir?
OANA 1961 yılında UNESCO'nun inisiyatifinde dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı Asya-Pasifik bölgesinde serbest ve doğrudan haber değişimini sağlamak için kuruldu.
Birliğe 43 ülkenin haber ajansları üye. Birliğe üye ajanslar dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 56, ticari cirosunun yaklaşık yüzde 50, deniz taşımacılığının yüzde 60'ından fazlası ve hava taşımacılığının ise yüzde 25'ini oluşturan bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.
Dünyada dolaşan toplam haber sirkülasyonunun yaklaşık üçte ikisi Birliğe üye ajanslar tarafından sağlanıyor.