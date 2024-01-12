Niğde Valisi Cahit Çelik "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy verdi
Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Niğde
Çelik, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Dolunay ve Akıncı
"Deprem:Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçen Çelik, "Gazze-Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı karesini oyladı.
Hepimiz birimiz için
Vali Çelik, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.
Kardeşe son dokunuş
Çelik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Dünyanın sultanları
Seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Çelik, "Anadolu Ajansı, 2 bin 500'e yakın muhabiriyle dünyanın her köşesinde insanlara tarafsız, ilkeli bir şekilde haber ulaştırma çalışıyor. Fotoğrafları çeken tüm Ajans muhabirlerimize teşekkür ediyorum, hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.
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Deniz anaları