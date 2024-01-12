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Kurumsal Haberler

Niğde Valisi Cahit Çelik "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy verdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah Özkul  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Niğde Valisi Cahit Çelik "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Çelik, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Dolunay ve Akıncı

"Deprem:Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçen Çelik, "Gazze-Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı karesini oyladı.


Hepimiz birimiz için 

Vali Çelik, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.


Kardeşe son dokunuş

Çelik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.


Dünyanın sultanları 

Seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Çelik, "Anadolu Ajansı, 2 bin 500'e yakın muhabiriyle dünyanın her köşesinde insanlara tarafsız, ilkeli bir şekilde haber ulaştırma çalışıyor. Fotoğrafları çeken tüm Ajans muhabirlerimize teşekkür ediyorum, hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.


Deniz anaları 

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