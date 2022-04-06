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Kurumsal Haberler

Nevşehir Valisi Becel: AA, yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Behçet Alkan   | 06.04.2022
Nevşehir Valisi Becel: AA, yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır

Nevsehir

Vali Becel, mesajında, AA'nın kurulduğu günden beri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan AA çalışanlarına başarı dileyen Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelemizin dünyaya duyurulması, halkımızın bilgilendirilmesine yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, habercilik alanında 102 yıldır daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 102'nci yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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