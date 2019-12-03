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Kurumsal Haberler

Nevşehir Valisi Aktaş'ın oyu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafına

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Alpaslan Körükcü   | 03.12.2019
Nevşehir Valisi Aktaş'ın oyu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafına Fotoğraf: Alpaslan Körükcü / AA

Nevşehir

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.

Aktaş, 50 seçkin fotoğraf arasında tercih yapmakta zorlandığını belirtti.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bir tarafta acı ve hüznü bir tarafta hayatı anlatan fotoğraflar var. Seçim yaparken biraz bölgemizden biraz da dışarıda gururla yaptığımız işlerden kareleri seçmeye çalıştık. Anadolu Ajansını bu faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim bir yıl boyunca, görmediğimiz veya unuttuğumuz enstantaneleri yıl sonunda görme fırsatı veriyor."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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