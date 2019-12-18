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Kurumsal Haberler, Yaşam, Yılın Fotoğrafları 2019

Muş'ta köylü kadınlar 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihlerini yaptı

Muş'ta kırsalda yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız,Sabri Yıldırım   | 18.12.2019
Muş'ta köylü kadınlar 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş'un Kayaşık köyünde kadınlar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Köy sakinlerinden Seher Kılıç, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Birinaz Bilen ise haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", sporda yine Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" başlıklı karesine oy verdi.


İstanbul'un incisi

Bilen, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Duygulandım, çok güzel fotoğraflar vardı." dedi.


Millilerden asker selamı

Oylamaya katılan muhtar Veysi Bilen de haberde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda "İstanbul'un incisi", sporda ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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