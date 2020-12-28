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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Murat Cavcav'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçti.

Halil İbrahim Avşar   | 28.12.2020
Murat Cavcav'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

Ankara

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cavcav, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, spor, haber ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.


Lastiklerden voleybol sahası

Başkan Cavcav, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçti.


İşitme engelli hastayla iletişim

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafına oy veren Cavcav, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını tercih etti.


6 güzel adam

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