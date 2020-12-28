Murat Cavcav'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçti.
Ankara
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cavcav, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, spor, haber ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.
Lastiklerden voleybol sahası
Başkan Cavcav, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçti.
İşitme engelli hastayla iletişim
Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafına oy veren Cavcav, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını tercih etti.
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6 güzel adam