Muğla Valisi Tavlı'nın tercihi "Şampiyonlar" oldu
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Muğla
Tavlı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi Çizgilerimiz Var" adlı karesini tercih eden Tavlı, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.
Vali Tavlı, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez Işıkları" fotoğrafından yana yaptı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.