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Kurumsal Haberler

Muğla Valisi Tavlı'nın tercihi "Şampiyonlar" oldu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Durmuş Genç   | 23.12.2022
Muğla Valisi Tavlı'nın tercihi "Şampiyonlar" oldu Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla

Tavlı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi Çizgilerimiz Var" adlı karesini tercih eden Tavlı, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Vali Tavlı, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez Işıkları" fotoğrafından yana yaptı.


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