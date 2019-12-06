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Kurumsal Haberler

Muğla Valisi Civelek'in tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Osman Akça   | 06.12.2019
Muğla Valisi Civelek'in tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Civelek, bilgi aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Tercihini haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Civelek, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına oy verdi.


Raftingin zorlu parkuru
Sarıkamış şehitleri anısın

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Civelek, fotoğrafların çekilmesinde emeği olan AA muhabirlerini kutladı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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