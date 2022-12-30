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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Kömür karası gözyaşları"na oy verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Durmuş Genç   | 30.12.2022
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Kömür karası gözyaşları"na oy verdi Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla

Oylama hakkında AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan bilgi alan Gürün, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafına oy veren Gürün, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların çok etkili ve önemli olduğunu belirten Gürün, "Burada seçtiğimiz fotoğraflarda insan var. Biraz da hekim olduğum için fotoğraflara bu gözle baktım. Özellikle "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafta engelli sporcuların başarısı gurur verici. Burada hiçbir şeyin başarı için engel olmadığını anlayabiliriz". dedi.

Körfez Işıkları fotoğrafının da anı yansıtan çok özel bir fotoğraf olduğunu vurgulayan Gürün, Fethiye Körfezi'nin gece yansımasının etkileyici olduğunu kaydetti.

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