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Kurumsal Haberler

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, AA Genel Müdürü Karagöz’ü ziyaret etti

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Erkan Tiryaki   | 07.06.2022
MKE Ankaragücü Başkanı Koca, AA Genel Müdürü Karagöz’ü ziyaret etti Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Faruk Koca, Serdar Karagöz'le makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Türk sporuna vermiş olduğu desteklerden dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Faruk Koca, Serdar Karagöz'e isminin yazılı olduğu "06" numaralı Ankaragücü formasını takdim etti.

Genel Müdür Karagöz de sarı-lacivertli kulübe Süper Lig'de başarı dileyerek, Koca'ya Anadolu Ajansı'nın 2021 yılı almanağını hediye etti.


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