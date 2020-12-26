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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli tekvandocular 'Mucize'nin adı Ayda' için oy kullandı

Milli tekvandocular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendikleri kareler için oy kullandı.

Mesut Karaduman   | 26.12.2020
Milli tekvandocular 'Mucize'nin adı Ayda' için oy kullandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da milli tekvandocular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli sporcular Işıl Zafer, İdil Zafer, Oğuz Tokgöz ve Ozan Toytoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafını seçen milli tekvandocular, "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", "spor" kategorsinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Sporculardan Oğuz Tokgöz, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti.

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