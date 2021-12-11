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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli tekvandocu Nafia Kuş'un seçimi 'Engelli basketbolcunun sevinci'

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emrah Oktay   | 11.12.2021
Milli tekvandocu Nafia Kuş'un seçimi 'Engelli basketbolcunun sevinci'

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Nafia, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda mücadele eden milli sporcu, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un çektiği "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı seçen Nafia, spor kategorisinde ise seçimini Ali Atmaca'nın çektiği "Engelli basketbolcunun sevinci" isimli fotoğraftan yana kullandı.

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